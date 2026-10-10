«Я приезжала точно не бороться за медаль». Захарова — о выступлении на турнире в Алма-Ате

Российская фигуристка Мария Захарова прокомментировала выступление на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Алма-Ате, Казахстан. Спортсменка заняла пятое место, допустив несколько ошибок и набрав 187,77 балла.

«В моменте, да, я очень расстроилась, но быстро отошла, потому что поняла: нет ничего, что нельзя исправить. То есть неисправимо — это когда на тебя уже деревянную крышку надевают. А всё остальное можно исправить, в этом нет ничего страшного. Ну, конечно, это было не то что я умею катать, не то что я могу катать, особенно в короткой. Что я могу сказать — это начало сезона, первый международный старт во взрослом возрасте, поэтому всё ещё будет. Это опыт, он нарабатывается и такой. Думаю, на меня обрушилось очень много ожиданий: все ожидали, что у меня будет тулуп, и переживали, и на меня это очень повлияло — то, что за меня переживают. Я не люблю, когда за меня переживают, потому что из-за этого начинаю больше нервничать.

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