«Я не могу без него, он без меня». Рудковская — об их с Плющенко секрете семейного счастья

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, раскрыла сектор семейного счастья супругов.

«Секрет семейного счастья — мудрость Яны Рудковской и любовь и мудрость Евгения Плющенко. У нас настоящая семья: я, например, улетаю на две недели в Сен-Тропе, а Женя по мне скучает. Он с Сашей вот уезжает, мне сын звонит, говорит, что папа соскучился. Я без него не могу, и он без меня не может», – сказала Рудковская в видео в телеграм-канале «Лотус Медиа».

В этом году Рудковская и Плющенко отпраздновали 17 лет со дня свадьбы. В их семье растут двое общих детей — Александр и Арсений Плющенко.