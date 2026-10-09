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«Я много разных эмоций покрываю улыбкой». Трусова — о волнении на «челленджере» в Алма-Ате

«Я много разных эмоций покрываю улыбкой». Трусова — о волнении на «челленджере» в Алма-Ате
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Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как проявляет волнение. Ранее она стала чемпионкой турнира «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате, Казахстан. В сумме за две программы Александра получила от судей 226,01 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

«У меня такая защитная реакция. Всем кажется, что я не волнуюсь. А я, если много смеюсь, значит, волнуюсь очень сильно. Нет, правда, если стесняюсь или волнуюсь, всегда защитная реакция — улыбка. Поэтому все ещё говорят: «Ты такая улыбчивая». Ну да, потому что я много разных эмоций покрываю улыбкой. Ну, старались мы как-то уйти от волнения, я всем говорила, что очень переживаю, как обычно, ничего нового. Надеюсь, к какому-то соревнованию я выйду и скажу: «Блин, вообще не переживала, прям супер, на изи откатала вообще». Счастлива, но чуть больше буду счастлива вечером или завтра, сейчас просто очень устала», – сказала Игнатова в видео Первого канала.

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