Трусова прокатилась по канатной дороге Медео — Чимбулак после победы на турнире в Алма-Ате

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась видео из поездки в Казахстан, где ранее стала чемпионкой турнира категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В своём телеграм-канале Русская ракета показала, как проводит время с семьёй перед гала-шоу.

«Всеми эмоциями поделюсь уже после возвращения домой, а пока мы пытаемся выжать из поездки максимум!

Перед вечерними мероприятиями решили прокатиться по канатной дороге Медео — Чимбулак. С высоты гор осень ещё красивее, чем обычно...» – написала Игнатова (Трусова) в своём телеграм-канале.

На прошедшем турнире фигуристка завоевала золото с отрывом практически в 17 баллов от второго места. Александра получила от судей за два проката 226,01 балла.