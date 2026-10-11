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Российские фигуристы вылетели домой после турнира в Алма-Ате с задержкой рейса на 1,5 часа

Российские фигуристы вылетели домой после турнира в Алма-Ате с задержкой рейса на 1,5 часа
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Российские фигуристы, выступившие на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате, вылетели в Москву с задержкой рейса на 1,5 часа. Об этом сообщает ТАСС с места событий. Самолёт со спортсменами должен был отправиться в 5:40 по местному времени, однако вылетел в 7:10.

Сообщается, что этим рейсом летели Александра Игнатова (Трусова), Мария Захарова, Дина Хуснутдинова (все – одиночное катание), Василиса Кагановская, Максим Некрасов, Ирина Хавронина, Дэвид Нарижный, Анна Щербакова, Егор Гончаров (все – танцы на льду), Виктория Стрельцова, Алёна Принева, Алиса Заикина (одиночное катание, юниорки), Мария Фефелова, Артём Валов, Дарья Дрожжина, Иван Тельнов (танцы на льду, юниоры).

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