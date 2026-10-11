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Александра Трусова опубликовала пост после победы на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате

Александра Трусова опубликовала пост после победы на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала пост после победы на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. Россиянка получила от судей за два проката 226,01 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

«Вторые старты сезона позади, и теперь я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне идти к результату!

Спасибо всем тренерам за безграничную поддержку. Я постоянно говорила им о том, как переживаю, и во время соревнований мои переживания достигли своего пика. Но Этери Георгиевна [Тутберидзе] и Даниил Маркович [Глейхенгауз] постоянно были со мной, не давая излишне накручивать себя, а Сергей Викторович [Дудаков] поддерживал меня в Москве и всегда был на связи во время стартов.

Спасибо Федерации фигурного катания России за возможность снова выступить на международных стартах. Я рада, что мне оказали такое доверие, и ещё сильнее рада, что смогла его оправдать.

Спасибо Макару [Игнатову], который сидел на лавке в дождь, потому что боялся, что если не сделает этого, то что-нибудь может пойти не так. Мы не суеверные, это просто наша забавная традиция – в остальном Макар сделал всё, чтобы быть рядом со мной через тысячи километров.

Спасибо девочкам, которые были со мной на связи 24/7 и поддерживали меня вплоть до проката КП. И спасибо маме и Мише, которые были здесь со мной, – это даже не обсуждается.

А также огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня в соцсетях и на трибунах! Вы были очень громкими, и ваша поддержка чувствовалась особенно сильно», – написала Трусова в своём телеграм-канале.

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