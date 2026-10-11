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Хавронина и Нарижный рассказали, на каких этапах Гран-при России планируют выступить

Хавронина и Нарижный рассказали, на каких этапах Гран-при России планируют выступить
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Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду, оценили свой результат на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате, где заняли четвёртое место, а также ответили, на каких этапах Гран-при России планируют выступить.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Танцы на льду. Произвольный танец
10 октября 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено

Хавронина: В целом довольны. Волнения точно было меньше, ехалось достаточно комфортно. Произвольный танец, наверное, был лучше, чем в Братиславе. Конечно, по баллам немножко расстроились, но внутренне было намного лучше. Какие планируем этапы? Санкт-Петербург и Красноярск.

Нарижный: Закончили, три старта подряд было сложно, но доехали, справились. Поэтому можно чуть-чуть, полторы-две недельки выдохнуть. У нас тренировка была на тренировочной арене сегодня, и этот лёд мы в произвольной не пробовали, он очень маленький, было в некоторых местах очень интересно, как получится вообще вместить всё. Мы изначально обговорили всё по вчерашним ощущениям, мы знаем все моменты, где мы упираемся даже на обычной арене, – цитирует фигуристов ТАСС.

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