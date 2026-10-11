«Ждём ярких побед!» Академия «Ангелы Плющенко» поздравила Елену Костылеву с 15-летием

Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» опубликовала пост, в котором поздравила двукратную чемпионку России среди юниоров Елену Костылеву с днём рождения. Сегодня, 11 октября, фигуристке исполнилось 15 лет.

«Поздравляем талантливую спортсменку и прекрасную девушку Елену Костылеву с Днём рождения. Сегодня ей исполнилось 15 лет! От всей души желаем всего самого наилучшего. Достижения поставленных целей. Спортивных рекордов. Многочисленных побед самого высокого уровня. Удачи по жизни. Успехов во всех начинаниях. Будь счастлива, Леночка. Очень соскучились по твоим выступлениям. Ждём с нетерпением твоих прокатов и ярких побед!» — говорится в поздравлении, опубликованном в телеграм-канале академии.

В августе Костылева должна была принять участие в этапе юниорского Гран-при ISU в Сиане, однако незадолго до старта её заменила София Дзепка. На соревнования в текущем сезоне Елена ещё не выходила.