Дмитрий Алиев поблагодарил мать Дениса Тена за приглашение на турнир в Казахстане

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев поблагодарил мать бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года казахстанского фигуриста Дениса Тена Оксану Тен за приглашение на турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Алма-Ате, Казахстан.

Фото: Из личного архива Дмитрия Алиева

«Огромное спасибо Оксане Тен за приглашение на этот замечательный турнир! И принять участие в гала-концерте», — написал Алиев в социальной сети.

Алиеву 27 лет. На мемориале Дениса Тена, который проходил с 8 по 10 октября в Алма-Ате, фигурист принял участие в гала-концерте. Помимо золота чемпионата Европы 2020 года, в его активе серебро европейского первенства 2018 года, которое проходило в Москве. В сезоне-2019/2020 он становился чемпионом России.