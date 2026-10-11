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Дмитрий Алиев поблагодарил мать Дениса Тена за приглашение на турнир в Казахстане

Дмитрий Алиев поблагодарил мать Дениса Тена за приглашение на турнир в Казахстане
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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев поблагодарил мать бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года казахстанского фигуриста Дениса Тена Оксану Тен за приглашение на турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Алма-Ате, Казахстан.

Фото: Из личного архива Дмитрия Алиева

«Огромное спасибо Оксане Тен за приглашение на этот замечательный турнир! И принять участие в гала-концерте», — написал Алиев в социальной сети.

Алиеву 27 лет. На мемориале Дениса Тена, который проходил с 8 по 10 октября в Алма-Ате, фигурист принял участие в гала-концерте. Помимо золота чемпионата Европы 2020 года, в его активе серебро европейского первенства 2018 года, которое проходило в Москве. В сезоне-2019/2020 он становился чемпионом России.

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