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Дочь Навки Надежда Пескова выступила на своих первых стартах — Кубке Евгения Плющенко

Дочь Навки Надежда Пескова выступила на своих первых стартах — Кубке Евгения Плющенко
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Российская фигуристка Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду, продюсера ледовых шоу Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, приняла участие в своих первых официальных соревнованиях.

12-летняя фигуристка, выступающая в танцах на льду в дуэте с Андреем Челековым, заняла промежуточное 14-е место на турнире «На призы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко». За сумму двух обязательных танцев спортсмены получили 47,13 балла.

Кубок двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко проходит в Москве. Танцевальный дуэт выступает по первому спортивному разряду и тренируется под руководством Анжелики Крыловой.

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