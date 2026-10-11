Матвей Ветлугин выступит на этапах Гран-при России в Казани и Красноярске

Фигурист Матвей Ветлугин планирует принять участие в этапах Гран-при России в Казани и Красноярске. Об этом сообщил официальный фан-клуб спортсмена.

Соревнования в Казани пройдут 18 и 19 октября. Этап в Красноярске состоится с 31 октября по 1 ноября.

Ветлугину 23 года. Он является членом сборной России по фигурному катанию. В этом сезоне он выиграл серебро турнира серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Италии, набрав 254,53 балла за две программы. На ещё одном «челленджере» Triаleti Trophy в Батуми Ветлугин занял четвёртое место. Ранее Матвей заявил, что будет чередовать свои программы прошлых лет на разных соревнованиях. Тренером фигуриста является Евгений Рукавицын.