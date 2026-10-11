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Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России в Казани

Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России в Казани
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Российская фигуристка Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России в Казани. Информация об этом появилась на сайте по продаже билетов Kassir.ru.

«Среди участников турнира — серебряный призёр чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров, победительница финала юниорского Гран-при ISU Камила Валиева», — написал сайт в описании мероприятия, добавив афишу с фотографией фигуристки.

Напомним, Валиева в августе 2026 года получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, но ISU отклонил апелляцию. Позже Камила выступила на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Программы на сезон-2026/2027 Валиевой поставил французский хореограф Бенуа Ришо, тренером спортсменки является Светлана Соколовская.

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