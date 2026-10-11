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Камилла Нелюбова исполнила четверной флип на тренировке

Камилла Нелюбова исполнила четверной флип на тренировке
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Российская фигуристка Камилла Нелюбова исполнила четверной флип на одной из тренировок.

В женском одиночном катании четверной флип на соревнованиях показывали три фигуристки: серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова), олимпийская чемпионка Анна Щербакова и трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян.

Также в активе Камиллы есть тройной аксель и четверной тулуп. Ранее спортсменка выступила на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. Она заняла пятое место, получив от судей 201,34 балла за две программы.

Нелюбовой 18 лет. Фигуристка тренируется в Москве, её наставником является Дарья Гуреева.

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