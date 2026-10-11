«Понял, что точно не получится». Гуменник — о шансе стать запасным на Гран-при ISU

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался о своём выступлении на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате, Казахстан. Фигурист занял третье место, набрав 261,76 балла.

«Чуть-чуть было тяжело, но в целом некоторые прыжки мне понравились, выехал хорошо первый флип. Есть какие-то пертурбации, и если даже в целом динамика может быть положительная, то локально бывают какие-то спады, подъёмы в пределах погрешности. Надеюсь, динамика будет видна на следующих соревнованиях. Была идея набрать побольше баллов, чтобы, если что, запасным стать на Гран-при, но после короткой уже понял, что это точно не получится, поэтому просто хотел совсем уж плохо не катать, чтобы там какой-то рейтинг получить на следующий сезон хотя бы. Сосредотачивался сейчас больше на элементах, потому что не был сильно в них уверен», – сказал Гуменник в видео Первого канала.