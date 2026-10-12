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Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва: расписание соревнований на 12 октября

Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва: расписание соревнований на 12 октября
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Сегодня, 12 октября, в Москве стартует третий этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня танцоры на льду выступят с ритм-танцами, а спортивные пары покажут произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выступлений на понедельник.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Расписание соревнований на 12 октября:

  • 17:30 — Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец.
  • 19:30 — Юниоры. Пары. Короткая программа.

Всего в текущем сезоне в Москве проходит три этапа юниорской серии Гран-при. Также соревнования пройдут в Красноярске, Екатеринбурге и Омске.

Календарь Гран-при России среди юниоров
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