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Budapest Trophy — 2026, Будапешт: даты проведения, расписание «челленджера»

Budapest Trophy — 2026, Будапешт: даты проведения, расписание «челленджера»
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В четверг, 15 октября, стартует турнир серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. Соревнования Budapest Trophy пройдут с 15 по 18 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Расписание соревнований:

Пятница, 16 октября

  • 9:00 — Юноши. Короткая программа;
  • 10:00 — Девушки. Короткая программа;
  • 13:45 - Мужчины. Короткая программа;
  • 17:30 — Танцы на льду. Ритм-танец;
  • 21:00 — Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец.

Суббота, 17 октября

  • 9:00 — Девушки. Произвольная программа;
  • 13:00 — Юноши. Произвольная программа;
  • 14:15 - Женщины. Короткая программа;
  • 19:45 — Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец.

Воскресенье, 18 октября

  • 9:00 — Танцы на льду. Произвольный танец;
  • 12:45 - Мужчины. Произвольная программа;
  • 17:15 — Женщины. Произвольная программа.
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