Budapest Trophy — 2026, Будапешт: кто из российских фигуристов выступит на «челленджере»
В четверг, 15 октября, стартует турнир серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия (Budapest Trophy). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком россиян, которые примут участие на турнире.
Фигурное катание. Budapest Trophy. Список россиян, которые примут участие на турнире:
Женское одиночное катание
- Алина Горбачёва;
- Мария Захарова.
Танцы на льду
- Василиса Григорьева/Евгений Артющенко;
- Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.
В качестве запасных указаны Александра Игнатова (Трусова), Дина Хуснутдинова, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Анна Щербакова/Егор Гончаров.
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