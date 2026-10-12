Budapest Trophy — 2026, Будапешт: кто из российских фигуристов выступит на «челленджере»

В четверг, 15 октября, стартует турнир серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия (Budapest Trophy). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком россиян, которые примут участие на турнире.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Список россиян, которые примут участие на турнире:

Женское одиночное катание

Алина Горбачёва;

Мария Захарова.

Танцы на льду

Василиса Григорьева/Евгений Артющенко;

Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.

В качестве запасных указаны Александра Игнатова (Трусова), Дина Хуснутдинова, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Анна Щербакова/Егор Гончаров.