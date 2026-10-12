Budapest Trophy — 2026, Будапешт: состав участников «челленджера» в Венгрии

В четверг, 15 октября, стартует турнир серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия. Спортсмены выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участником соревнований.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Список участников:

Женщины: Алина Горбачёва (Россия), Мария Захарова (Россия), Кимми Репонд (Швейцария), Маделин Скизас (Канада), Инга Гургенидзе (Грузия), Полина Джуманиязова (Венгрия), Софья Степченко (Латвия), Ливия Кайзер (Швейцария), Александра Фейгин (Болгария), Харуна Мураками (Австралия).

Мужчины: Кевин Эймоз (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Лукас Бричги (Швейцария), Донован Каррильо (Мексика), Патрик Блэкуэлл (США), Тайра Синохара (США), Андреас Нордебак (Швеция), Владимир Самойлов (Польша), Алексей Власенко (Венгрия).

Танцы на льду: Василиса Григорьева/Евгений Артющенко (Россия), Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин (Россия), Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия), Мария Игнатьева/Даниил Семко (Венгрия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Юка Орихара/Юхо Пиринен (Финляндия), Алиса Овсянкина/Максимилиан Райе (Франция), Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция), Ноэми Мария Тали/Ноа Лафорнара (Италия).