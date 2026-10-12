Корейский фигурист Чун Хван Чха подтвердил, что пропустит сезон-2026/2027

Серебряный призёр чемпионата мира — 2023 корейский фигурист Чун Хван Чха сообщил, что пропустит сезон-2026/2027.

«После прошлого сезона я много времени размышлял о своём дальнейшем пути. Тщательно всё обдумав, решил, что не буду выступать за национальную команду и на соревнованиях в предстоящем сезоне.

Сейчас я хочу сосредоточиться на своих нынешних делах и вместе с тем тщательно обдумать, в каком направлении двигаться дальше.

Очень признателен всем, кто поддерживал меня и придавал сил. Надеюсь, в будущем смогу порадовать вас хорошими новостями», — сообщил Чун Хван Чха в социальных сетях.

Корейскому спортсмену 24 года. Он является первым южнокорейским фигуристом, завоевавшим медаль на чемпионате мира. Также Чун Хван Чха имеет на своём счету победу на чемпионате четырёх континентов (2022) и Азиатских играх (2025). На Олимпиаде 2026 года в Милане кореец занял четвёртое место.