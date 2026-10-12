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«Так горжусь тобой». Шайдоров поздравил Малинина с наградой «За честную борьбу»

«Так горжусь тобой». Шайдоров поздравил Малинина с наградой «За честную борьбу»
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Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поздравил олимпийского чемпиона 2026 года в командном первенстве, двукратного чемпиона мира американского фигуриста Илью Малинина с получением награды Международного олимпийского комитета (МОК) «За честную борьбу».

«Поздравляю Илью Малинина с получением награды Fair Play!

Так горжусь тобой, мой друг.

Я невероятно благодарен, что разделяю этот путь с тобой, и я всегда буду болеть за тебя и праздновать каждый успех на этом пути», – написал Шайдоров на своей странице в социальных сетях.

Малинин стал лауреатом премии за поздравление с победой в соревновании одиночников Михаила Шайдорова. На Играх-2026 американец считался фаворитом, однако допустил ряд ошибок во время проката произвольной программы и занял лишь восьмое место.

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