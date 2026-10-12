CAS получил апелляцию от Кондратюка на решение ISU по нейтральному статусу

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляции от чемпиона Европы, победителя чемпионата России – 2022 фигуриста Марка Кондратюка на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу отзыва его нейтрального статуса.

«CAS подтверждает апелляцию Марка Кондратюка против ISU. Мы находимся на ранних стадиях этой процедуры, стороны обмениваются письменными заявлениями», – приводит сообщение CAS «РИА Новости».

В сентябре ISU отозвал у Кондратюка статус нейтрального спортсмена из-за несоответствия спортсмена требованиям для участия в соревнованиях. Тогда же ISU отказал в выдаче нейтрального статуса Александре Степановой и Ивану Букину, выступающим в танцах на льду.