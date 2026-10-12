Мишин высказался о шансах Семененко выступить на этапах Гран-при ISU

Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин рассказал, что его подопечный двукратный чемпион России, фигурист Евгений Семененко может выступить на одном из этапов Гран-при ISU после того, как южнокорейский фигурист Чун Хван Чха сообщил, что пропустит сезон-2026/2027.

«Я слышал, что Чун Хван Чха может пропустить сезон, и теперь это подтвердилось. Сейчас остаётся дождаться формальных процедур от ISU, и Евгений Семененко сможет выступить на этапе Гран-при.

Очень рад, что силы, которые Женя вложил в свою подготовку к сезону, окупились. Для нас большая честь – снова соревноваться с лучшими фигуристами мира», – приводит слова Мишина Sport24.

Ранее Семененко выиграл мемориала Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия, получив по сумме двух программ 292,09 балла. После этого фигурист стал первым запасным для получения этапа серии Гран-при ISU.