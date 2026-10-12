Шепталина/Пекин — первые после ритм-танца на этапе ЮГП России в Москве

Сегодня, 12 октября, в Москве стартовал третий этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, выступающие в танцах на льду, заняли первое промежуточное место после выступления с ритм-танцем. Фигуристы набрали 67,26 балла.

Вторыми оказались Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров. Их выступление судьи оценили в 64,77 балла. Тройку лидеров замкнули Полина Жарова и Алексей Столяров, набравшие 60,79 балла.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Танцы на льду, ритм-танец. Результаты:

1. Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин – 67,26 балла.

2. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров – 64,77.

3. Полина Жарова/Алексей Столяров – 60,79.

4. Эвелина Валиева/Даниил Лавриненко – 59,98.

5. Сандра Давыденко/Игнат Пахомов – 59,80.