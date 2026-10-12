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Александра Трусова — первая запасная на этапы Гран-при ISU

Александра Трусова — первая запасная на этапы Гран-при ISU
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) официально стала первой запасной на этапы серии Гран-при ISU. Сегодня, 12 октября, Международный союз конькобежцев обновил соответствующие списки.

Фото: ISU

Ранее Александра стала победительницей турнира серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате, Казахстан. В сумме за две программы она получила от судей 226, 01 балла. Этот результат позволил ей возглавить список запасных.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

Теперь Игнатова первой должна получить приглашение принять участие в этапах Гран-при ISU при снятии кого-то из участниц.

Игнатовой 22 года. Чуть больше года назад она родила сына Михаила. В январе Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством Этери Тутберидзе.

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