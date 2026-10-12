Владислав Дикиджи возглавил список запасных на этапы Гран-при ISU

Российский фигурист Владислав Дикиджи возглавил список запасных на этапы серии Гран-при ISU после победы на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате, Казахстан. Сегодня, 12 октября, Международный союз конькобежцев обновил соответствующие списки.

Фото: ISU

За своё выступление Дикиджи получил от судей 312,79 балла. Эта сумма помогла ему опередить в списке запасных соотечественника Евгения Семененко, который набрал 292,09 балла на мемориале Ондрея Непелы.

Напомним, Владислав Дикиджи уже получил приглашение на этап Гран-при ISU в Китае после победы на «челленджере» Kinoshita Cup в Токио, Япония. Теперь он снова будет первым претендовать на место при снятии кого-то из участников.