«Его техника прыжка мне нравится». Роднина — о Дикиджи

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, что ей нравится в технике чемпиона России – 2025 в одиночном катании Владислава Дикиджи.

«В первый раз Дикиджи мне был интересен, когда я увидела его рилс, в котором он танцует на полу и делает это очень прилично. На льду его техника прыжка мне нравится – она классическая. Набор хороший, по программе мне судить сложно. Есть стабильность, которой у него не было год-два назад», – приводит слова Родниной ТАСС.

Ранее Дикиджи одержал победу на «челленджере» мемориал Дениса Тена, который проходил в Алма-Ате, Казахстан. По сумме двух программ фигурист набрал 312,79 балла. Для него эта победа стала второй подряд на международной арене. В сентябре Владислав выиграл турнир Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио, Япония, набрав 265,68 балла.