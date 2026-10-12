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Пара Ковязина/Родионов лидирует после короткой программы на этапе ЮГП России в Москве

Пара Ковязина/Родионов лидирует после короткой программы на этапе ЮГП России в Москве
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Сегодня, 12 октября, в Москве стартовал третий этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Пара Зоя Ковязина/Дмитрий Родионов заняла первое промежуточное место после выступления с короткой программой. Фигуристы набрали 69,18 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 3, Москва
Юниоры. Пары. Короткая программа
12 октября 2026, понедельник. 19:50 МСК
Окончено

Вторыми оказалась пара Софья Звездина/Дмитрий Шеремет. Их выступление судьи оценили в 57,79 балла. Третье место заняли Дарья Третьякова и Александр Саморуков, набравшие 52,50 балла.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Спортивные пары, короткая программа. Результаты:

  1. Зоя Ковязина/Дмитрий Родионов – 69,18 балла.
  2. Софья Звездина/Дмитрий Шеремет – 57,79.
  3. Дарья Третьякова/Александр Саморуков – 52,50.
Календарь Гран-при среди юниоров
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