Пара Ковязина/Родионов лидирует после короткой программы на этапе ЮГП России в Москве

Сегодня, 12 октября, в Москве стартовал третий этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Пара Зоя Ковязина/Дмитрий Родионов заняла первое промежуточное место после выступления с короткой программой. Фигуристы набрали 69,18 балла.

Вторыми оказалась пара Софья Звездина/Дмитрий Шеремет. Их выступление судьи оценили в 57,79 балла. Третье место заняли Дарья Третьякова и Александр Саморуков, набравшие 52,50 балла.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Спортивные пары, короткая программа. Результаты: