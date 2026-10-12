Сегодня, 12 октября, в Москве стартовал третий этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня танцоры на льду выступили с ритм-танцами, а спортивные пары показали короткие программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений за понедельник.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Результаты соревнований 12 октября:

Танцы на льду, ритм танец

Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин – 67,26 балла. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров – 64,77. Полина Жарова/Алексей Столяров – 60,79.

Спортивные пары, короткая программа

Зоя Ковязина/Дмитрий Родионов – 69,18 балла. Софья Звездина/Дмитрий Шеремет – 57,79. Дарья Третьякова/Александр Саморуков – 52,50.