Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва: результаты соревнований 12 октября
Сегодня, 12 октября, в Москве стартовал третий этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня танцоры на льду выступили с ритм-танцами, а спортивные пары показали короткие программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений за понедельник.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Результаты соревнований 12 октября:
Танцы на льду, ритм танец
- Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин – 67,26 балла.
- Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров – 64,77.
- Полина Жарова/Алексей Столяров – 60,79.
Спортивные пары, короткая программа
- Зоя Ковязина/Дмитрий Родионов – 69,18 балла.
- Софья Звездина/Дмитрий Шеремет – 57,79.
- Дарья Третьякова/Александр Саморуков – 52,50.
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