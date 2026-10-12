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Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва: результаты соревнований 12 октября

Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва: результаты соревнований 12 октября
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Сегодня, 12 октября, в Москве стартовал третий этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня танцоры на льду выступили с ритм-танцами, а спортивные пары показали короткие программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений за понедельник.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Результаты соревнований 12 октября:

Танцы на льду, ритм танец

  1. Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин – 67,26 балла.
  2. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров – 64,77.
  3. Полина Жарова/Алексей Столяров – 60,79.

Спортивные пары, короткая программа

  1. Зоя Ковязина/Дмитрий Родионов – 69,18 балла.
  2. Софья Звездина/Дмитрий Шеремет – 57,79.
  3. Дарья Третьякова/Александр Саморуков – 52,50.
Календарь Гран-при России среди юниоров
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