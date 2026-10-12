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«Украли идею у танцоров». Артур Даниелян — о новой короткой программе

«Украли идею у танцоров». Артур Даниелян — о новой короткой программе
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Российский фигурист Артур Даниелян оценил свой прокат с короткой программой на третьем этапе Кубка Санкт-Петербурга.

«В целом доволен, всегда есть недочёты, этот старт – не исключение. Но из трёх стартов в академии этот самый масштабный вышел, готовимся на большую публику выйти. Я доволен. Будем исправлять ошибки. Завтра хочется продемонстрировать чистое катание, сделать шаг вперёд в этом плане, потому что были ошибки на предыдущих стартах. В этот раз хочется обойтись приятным чистым катанием с тем, что имеется на данный момент.

Короткая программа заряжена на танцевальное настроение, на зажигательное, чтобы трибуны согревались, чтобы потели наравне со мной (улыбается). Это то, что меня заряжает, когда огромная публика – это всегда хлопки в темп, это мурашки и драйв. Я захотел латину, украли идею у танцоров из прошлого сезона», – передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Даниелян выступил с короткой программой и получил от судей 90,01 балла. Спортсмен занял второе промежуточное место.

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