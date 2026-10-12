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Фигурист Зонов рассказал о переходе в клуб Москвиной после пропуска сезона

Фигурист Зонов рассказал о переходе в клуб Москвиной после пропуска сезона
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Российский фигурист Фёдор Зонов высказался о переходе к тренеру Дмитрию Хромину, работающему в клубе Тамары Москвиной, после пропуска сезона.

«В мае я перешёл к другому тренеру, в новый клуб. Для меня это, конечно, глобальные изменения, потому что на протяжении 10 лет я катался у другого тренера. Что-то поменять в целом, перейти в другой штаб было и тяжело, и сложно, всё было в новинку. Я очень рад, что справился с трудностями, и сейчас меня окружают и тренеры, и спортсмены, которые горят этим делом, хотят, чтобы у спортсмена всё получилось и он добился какого-то результата», – передаёт слова Зонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Зонов тренировался в группе Валентины Чеботарёвой в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.

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