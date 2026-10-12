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«Никогда не планировал заканчивать». Фигурист Зонов — о возвращении после пропуска сезона

«Никогда не планировал заканчивать». Фигурист Зонов — о возвращении после пропуска сезона
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Российский фигурист Фёдор Зонов рассказал, как проходит его возвращение на соревнования, а также оценил своё выступление с короткой программой на третьем этапе Кубка Санкт-Петербурга, где получил от судей 70,82 балла и занял промежуточную шестую позицию.

«В целом никогда не планировал заканчивать, это была просто такая жизненная ситуация, при которой не получалось выступать, какие-то внутренние сомнения. Сложно ли было вернуться? Сложно, и до сих пор это сложно, соревновательный опыт пропадает, а нарабатывается очень тяжело. Пока мы ещё всё находимся в процессе возвращения.

Сегодня абсолютно недоволен прокатом, был готов намного лучше. Все элементы я умею, но были грубые ошибки, при которых остаться довольным нельзя. В первую очередь хочу выступить достойно, показать свою готовность к сезону», – передаёт слова Зонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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