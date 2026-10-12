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Мишина сообщила, что Агата Петрова планирует выступить на этапе ГП в Санкт-Петербурге

Мишина сообщила, что Агата Петрова планирует выступить на этапе ГП в Санкт-Петербурге
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Российский тренер Татьяна Мишина сообщила, что фигуристка Агата Петрова планирует выступить на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут 24 и 25 октября.

На текущем третьем этапе Кубка Санкт-Петербурга Агата Петрова занимает промежуточное первое место после короткой программы с результатом в 69,80 балла.

«Сейчас был самый уверенный прокат короткой программы, она уже накатала её, каждый элемент не делает так, чтобы просто собраться и сделать. Нужно большее количество стартов, чтобы быть увереннее. Перед этапом Гран-при России в Петербурге хотелось ещё раз прокататься.

Она много работала над этим стилем с хореографом и с Елизаветой Навиславской, с Александрой Ахлёстиной. Сейчас чувствует себя увереннее, эта программа должна хорошо сыграть в сезоне», – сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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