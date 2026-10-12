Павлова назвала причину их со Святченко снятия с этапов Гран-при ISU

Венгерская фигуристка Мария Павлова, выступающая в паре с Алексеем Святченко, рассказала, почему спортсмены были вынуждены сняться с этапов Гран-при ISU.

«К сожалению, мы приняли трудное решение сняться с обоих наших этапов Гран-при в этом сезоне. Алексей [Святченко] борется с травмой плеча с начала прошлого сезона. Поскольку прошлый сезон был для нас таким важным, мы пытались отложить необходимую ему операцию. Мы изучили все возможные варианты, чтобы справиться с травмой, но в итоге достигли точки, когда операция стала единственным выходом.

Мы приняли трудное решение провести операцию. Это был непростой выбор, но мы знаем, что он был правильным для его здоровья и нашего будущего.

Мы хотим сказать огромное спасибо нашей федерации за их постоянную помощь и поддержку на этом пути. Словами не выразить, как мы благодарны за то, что они рядом с нами. Прямо сейчас наш главный приоритет — сосредоточиться на восстановлении и вернуться сильнее.

Спасибо всем, кто продолжает нас поддерживать. Это значит больше, чем вы можете себе представить», – написала Павлова на своей странице в соцсети.