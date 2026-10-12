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«Она это тоже преодолеет». Дмитрий Песков — об отзыве нейтрального статуса Камилы Валиевой

«Она это тоже преодолеет». Дмитрий Песков — об отзыве нейтрального статуса Камилы Валиевой
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отзывом Международным союзом конькобежцев (ISU) нейтрального статуса российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Она очень сильная девушка, очень сильная спортсменка. Она прошла через большие трудности, прошла с честью, с достоинством. И я уверен, что она и это тоже преодолеет», – приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Валиева в августе 2026 года получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, однако ISU отклонил апелляцию.

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