Российская фигуристка Полина Цурская объявила о беременности. Спортсменка опубликовала фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Полины Цурской

Фото: Соцсети Полины Цурской

«Мы ждём тебя…» – подписала фото Цурская.

В активе фигуристки золото на зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года в норвежском Лиллехаммере. Тогда по сумме короткой и произвольной программ Полина набрала 186,04 балла.

Также Цурская становилась победительницей финала Гран-при ISU среди юниоров в 2015 году, победительницей этапов юниорского Гран-при в Польше (2015) и Словакии (2016). В 2016 году Цурская завоевала золото на чемпионате России среди юниоров, в 2017 году – бронзу.

В 2019 году Полина Цурская объявила, что завершает профессиональную карьеру.