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Изабо Левито сменила музыку для произвольной программы на сезон-2026/2027

Изабо Левито сменила музыку для произвольной программы на сезон-2026/2027
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Американская фигуристка Изабо Левито сменила композицию, под которую будет выступать с произвольной программой в сезоне-2026/2027. Это будет саундтрек к фильму «Шербурские зонтики», следует из карточки спортсменки на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее в произвольной программе Левито планировала выступать под саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря». Музыкальное сопровождение для короткой программы осталось без изменений. Фигуристка будет выходить на лёд под Memória – Rosalia.

Изабо Левито – серебряный призёр чемпионата мира (2024), серебряный призёр финала Гран-при ISU (2022), чемпионка США (2023), а также бронзовый призёр чемпионата США (2022, 2024, 2026).

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