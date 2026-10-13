Дмитрий Песков признался, что сильно волновался за дочь на её первых соревнованиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сильно волновался за свою дочь фигуристку Надежду Пескову, которая приняла участие в первых для себя официальных соревнованиях.

«Конечно, естественно. Она начала заниматься парным катанием, танцами. Это первые её выступления», – приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Первым стартом для Надежды стал турнир «На призы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко». Он проходил в Москве с 10 по 11 октября. 12-летняя фигуристка выступает в танцах на льду по первому спортивному разряду в дуэте с Андреем Челековым. Тренером пары является Анжелика Крылова.