15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дмитрий Песков признался, что сильно волновался за дочь на её первых соревнованиях

Дмитрий Песков признался, что сильно волновался за дочь на её первых соревнованиях
Комментарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сильно волновался за свою дочь фигуристку Надежду Пескову, которая приняла участие в первых для себя официальных соревнованиях.

«Конечно, естественно. Она начала заниматься парным катанием, танцами. Это первые её выступления», – приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Первым стартом для Надежды стал турнир «На призы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко». Он проходил в Москве с 10 по 11 октября. 12-летняя фигуристка выступает в танцах на льду по первому спортивному разряду в дуэте с Андреем Челековым. Тренером пары является Анжелика Крылова.

Материалы по теме
Дочь Навки Надежда Пескова выступила на своих первых стартах — Кубке Евгения Плющенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android