Мария Захарова и Григорий Фёдоров снялись с турнира Budapest Trophy

Российские фигуристы Мария Захарова и Григорий Фёдоров, выступающие в одиночном катании, снялись с турнира серии «Челленджер» Budapest Trophy, который пройдёт в Будапеште, Венгрия, с 15 по 18 октября. Имена россиян пропали из списка участников, опубликованного на официальном сайте турнира.

Одиночница Алина Горбачёва, а также выступающие в танцах на льду Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин до сих пор заявлены на турнир.

Ранее Захарова выступила на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Алма-Ате, Казахстан. Спортсменка заняла пятое место, допустив несколько ошибок и набрав по сумме двух программ 187,77 балла. Григорий Фёдоров на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия, занял 10-е место, получив от судей 213,80 балла.