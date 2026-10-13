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Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва: расписание соревнований на 13 октября

Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва: расписание соревнований на 13 октября
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Сегодня, 13 октября, в Москве продолжится третий этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня танцоры на льду выступят с произвольными танцами, спортивные пары покажут произвольные программы, а девушки и юноши в одиночном катании — короткие. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выступлений на вторник.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Расписание соревнований на 13 октября:

  • 13:00. Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец;
  • 15:30. Юниоры. Пары. Произвольная программа;
  • 16:30. Девушки. Короткая программа;
  • 19:05. Юноши. Короткая программа.

Всего в текущем сезоне в Москве проходит три этапа юниорской серии Гран-при. Также соревнования пройдут в Красноярске, Екатеринбурге и Омске.

Календарь Гран-при России среди юниоров
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