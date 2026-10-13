Роднина: Трусова повзрослела. У неё изменилось представление о фигурном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что серебряный призёр Олимпийских игр 2022 Александра Трусова с возрастом изменила представление о фигурном катании.

«Мне так кажется, что у неё вообще изменилось представление о фигурном катании. Раньше ей, видимо, не очень хорошо объяснили, что фигурное катание — это не только прыжки, в нём очень много различных элементов. Плюс, к примеру, в спортивной гимнастике за попытку сложного элемента, пускай не выполненного, тебе прибавляют оценку. В фигурном катании такого нет, там, наоборот, оценку снижают. Вот эта её безумная борьба за четверные прыжки привела к тому, что ей засчитали только один такой четверной прыжок на Олимпиаде. Остальные, как говорится, мимо денег, и даже, наоборот, отобрали какие-то баллы.

Сегодня, мне кажется, она повзрослела, и мы все прекрасно понимаем, что сейчас большее количество спортсменов владеет сложными элементами. В первую очередь на первый план выходит стабильность, что показали Олимпийские игры. Такой падёж, который был в мужском одиночном катании на Олимпиаде, показал, что солнце хоть и светит, но не для всех.

В те времена, когда мы выступали, на первом месте была техника, а художественные впечатления вторичны. Сейчас по оценкам приблизительно всё одинаково. Если у нас техника составляла 50-60%, а художественные впечатления — значительно меньше, то сейчас они составляют 50, если не все 60%», — приводит слова Родниной ТАСС.