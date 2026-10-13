15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина: Трусова повзрослела. У неё изменилось представление о фигурном катании

Роднина: Трусова повзрослела. У неё изменилось представление о фигурном катании
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что серебряный призёр Олимпийских игр 2022 Александра Трусова с возрастом изменила представление о фигурном катании.

«Мне так кажется, что у неё вообще изменилось представление о фигурном катании. Раньше ей, видимо, не очень хорошо объяснили, что фигурное катание — это не только прыжки, в нём очень много различных элементов. Плюс, к примеру, в спортивной гимнастике за попытку сложного элемента, пускай не выполненного, тебе прибавляют оценку. В фигурном катании такого нет, там, наоборот, оценку снижают. Вот эта её безумная борьба за четверные прыжки привела к тому, что ей засчитали только один такой четверной прыжок на Олимпиаде. Остальные, как говорится, мимо денег, и даже, наоборот, отобрали какие-то баллы.

Сегодня, мне кажется, она повзрослела, и мы все прекрасно понимаем, что сейчас большее количество спортсменов владеет сложными элементами. В первую очередь на первый план выходит стабильность, что показали Олимпийские игры. Такой падёж, который был в мужском одиночном катании на Олимпиаде, показал, что солнце хоть и светит, но не для всех.

В те времена, когда мы выступали, на первом месте была техника, а художественные впечатления вторичны. Сейчас по оценкам приблизительно всё одинаково. Если у нас техника составляла 50-60%, а художественные впечатления — значительно меньше, то сейчас они составляют 50, если не все 60%», — приводит слова Родниной ТАСС.

Материалы по теме
Трусова словно никуда не уходила! Блестящая победа ученицы Тутберидзе с квадом
Трусова словно никуда не уходила! Блестящая победа ученицы Тутберидзе с квадом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android