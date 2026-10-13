Гран-при России по фигурному катанию, 1-й этап в Казани: расписание турнира, участники

В пятницу, 16 октября, стартует первый этап Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/2027 в Казани. Спортсмены выступят во всех четырёх видах: мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в Казани.

Фигурное катание. Гран-при России. 1-й этап, «Рапсодия льда». Казань. Расписание соревнований

17 октября, суббота

13:30 – мужчины, короткая программа.

15:15 – женщины, короткая программа.

16:55 – пары, короткая программа.

18:25 – танцы на льду, ритм-танец.

18 октября, воскресенье

13:00 – мужчины, произвольная программа.

15:05 – женщины, произвольная программа.

17:10 – пары, произвольная программа.

18:45 – танцы на льду, произвольный танец.

На турнире могут выступить Камила Валиева, Матвей Ветлугин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Полный список участников будет опубликован позже.