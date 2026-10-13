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Гран-при России по фигурному катанию, 1-й этап в Казани: расписание турнира

Гран-при России по фигурному катанию, 1-й этап в Казани: расписание турнира
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С 17 по 18 октября в Казани пройдёт первый этап Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/2027. Спортсмены выступят во всех четырёх видах: мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в Казани.

Фигурное катание. Гран-при России. 1-й этап, «Рапсодия льда». Казань. Расписание соревнований

17 октября, суббота

13:30 – мужчины, короткая программа.
15:15 – женщины, короткая программа.
16:55 – пары, короткая программа.
18:25 – танцы на льду, ритм-танец.

18 октября, воскресенье

13:00 – мужчины, произвольная программа.
15:05 – женщины, произвольная программа.
17:10 – пары, произвольная программа.
18:45 – танцы на льду, произвольный танец.

Календарь Гран-при России
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