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Дина Хуснутдинова планирует выступить на этапах Гран-при России в Казани и Красноярске

Дина Хуснутдинова планирует выступить на этапах Гран-при России в Казани и Красноярске
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Российская фигуристка Дина Хуснутдинова планирует выступить на этапах Гран-при России в Казани и Красноярске. Об этом сообщает фан-клуб спортсменки в социальных сетях.

Этап Гран-при России в Казани пройдёт с 16 по 19 октября, а соревнования в Красноярске — с 30 октября по 2 ноября.

Ранее Дина Хуснутдинова выступила на мемориале Дениса Тена в Казахстане. Фигуристка заняла седьмое место, набрав по сумме двух программ 185,70 балла.

17-летняя Хуснутдинова является победительницей и призёром этапов Гран-при России. На последнем чемпионате России в Санкт-Петербурге она заняла шестое место с результатом 214,96 балла.

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