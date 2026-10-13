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Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров выиграли третий этап Гран-при России среди юниоров

Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров выиграли третий этап Гран-при России среди юниоров
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Танцоры на льду Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров стали победителями третьего этапа Гран-при России среди юниоров, который проходит в Москве. По сумме двух программ они получили от судей 162,51 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 3, Москва
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
13 октября 2026, вторник. 13:00 МСК
Окончено

Вторыми стали Полина Жарова и Алексей Столяров с результатом 156,52. Тройку призёров замкнули Эвелина Валиева и Даниил Лавриненко (152,33).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Танцы на льду. Итоговое положение:

  1. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров — 162,51.
  2. Полина Жарова/Алексей Столяров — 156,52.
  3. Эвелина Валиева/Даниил Лавриненко — 152,33.
  4. Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин — 152,29.
  5. Евдокия Крючкова/Артём Мякишев — 146,54.
  6. Алиса Кремер/Илья Целковский — 145,27.
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