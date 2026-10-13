Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров выиграли третий этап Гран-при России среди юниоров

Танцоры на льду Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров стали победителями третьего этапа Гран-при России среди юниоров, который проходит в Москве. По сумме двух программ они получили от судей 162,51 балла.

Вторыми стали Полина Жарова и Алексей Столяров с результатом 156,52. Тройку призёров замкнули Эвелина Валиева и Даниил Лавриненко (152,33).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Танцы на льду. Итоговое положение:

Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров — 162,51. Полина Жарова/Алексей Столяров — 156,52. Эвелина Валиева/Даниил Лавриненко — 152,33. Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин — 152,29. Евдокия Крючкова/Артём Мякишев — 146,54. Алиса Кремер/Илья Целковский — 145,27.