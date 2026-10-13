15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Зоя Ковязина и Дмитрий Родионов выиграл третий этап ЮГП России в Москве

Зоя Ковязина и Дмитрий Родионов выиграл третий этап ЮГП России в Москве
Комментарии

Фигуристы Зоя Ковязина и Дмитрий Родионов стали победителями третьего этапа юниорского Гран-при России в Москве. По сумме двух программ они получили от судей 172,21 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 3, Москва
Юниоры. Пары. Произвольная программа
13 октября 2026, вторник. 15:30 МСК
Окончено

Вторыми стали Софья Звездина и Дмитрий Шеремет с результатом 150,41. Тройку призёров замкнули
Дарья Третьякова и Александр Саморуков (139,03).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Третий этап, Москва. Пары. Итоговое положение:

  1. Зоя Ковязина/Дмитрий Родионов – 172,21 балла.
  2. Софья Звездина/Дмитрий Шеремет – 150,41.
  3. Дарья Третьякова/Александр Саморуков – 139,03.

Позднее сегодня на ЮГП в Москве выступят девушки и юноши в одиночном катании.

Материалы по теме
Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров выиграли третий этап Гран-при России среди юниоров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android