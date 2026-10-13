Зоя Ковязина и Дмитрий Родионов выиграл третий этап ЮГП России в Москве

Фигуристы Зоя Ковязина и Дмитрий Родионов стали победителями третьего этапа юниорского Гран-при России в Москве. По сумме двух программ они получили от судей 172,21 балла.

Вторыми стали Софья Звездина и Дмитрий Шеремет с результатом 150,41. Тройку призёров замкнули

Дарья Третьякова и Александр Саморуков (139,03).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Третий этап, Москва. Пары. Итоговое положение:

Зоя Ковязина/Дмитрий Родионов – 172,21 балла. Софья Звездина/Дмитрий Шеремет – 150,41. Дарья Третьякова/Александр Саморуков – 139,03.

Позднее сегодня на ЮГП в Москве выступят девушки и юноши в одиночном катании.