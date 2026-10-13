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«В память о тех, кто никогда не будет забыт». Малинин анонсировал КП на сезон-2026/2027

«В память о тех, кто никогда не будет забыт». Малинин анонсировал КП на сезон-2026/2027
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Олимпийский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин анонсировал новую короткую программу на сезон-2026/2027. Постановка получила название Cantata Memoria.

«Из глубин трагедии рождается вечная дань памяти. В каждой ноте печаль становится красотой, тишина — памятью, а эхо тех, кого мы потеряли, живёт вечно. В честь прошлого. В память о тех, кто никогда не будет забыт», – написал Малинин на своей странице в соцсети.

Постановщиком программы выступила известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

На Олимпиаде 2026 года в Милане Илья Малинин лидировал после короткой программы личного турнира. Затем фигурист допустил несколько ошибок в произвольной программе и занял итоговое восьмое место.

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