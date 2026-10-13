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Алина Горбачёва планирует выступить на этапах Гран-при России в Омске и Красноярске

Алина Горбачёва планирует выступить на этапах Гран-при России в Омске и Красноярске
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Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию 2025 года Алина Горбачёва планирует выступить на этапах серии Гран-при России в Красноярске и Омске. Об этом сообщил официальный фан-клуб спортсменки.

Третий этап Гран-при в Красноярске пройдёт с 31 октября по 1 ноября. Соревнования в Омске состоятся с 14 по 15 ноября.

Напомним, Алина Горбачёва была изначально заявлена на турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Алма-Ате, но снялась до начала соревнований. В прошлом году фигуристка восстанавливалась после травмы колена, полученной во время одной из тренировок в начале сезона-2025/2026. В январе 2026 года фигуристка отправилась в Германию, где перенесла операцию на мениске. Из-за травмы Алина не смогла принять участие в чемпионате России, который прошёл в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге, и последующих внутрироссийских стартах. В сезоне-2026/2027 Горбачёва выступила на контрольных прокатах сборной России.

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