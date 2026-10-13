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Алёна Принёва лидирует после КП на третьем этапе Гран-при России среди юниоров в Москве

Алёна Принёва лидирует после КП на третьем этапе Гран-при России среди юниоров в Москве
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Фигуристка Алёна Принёва выиграла короткую программу на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Москве. За своё выступление спортсменка получила от судей 74,47 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 3, Москва
Девушки. Короткая программа
13 октября 2026, вторник. 16:30 МСК
Окончено
1
Алёна Принёва
Москва
74.47
2
Алиса Заикина
Москва
69.49
3
Полина Мартыненко
Москва
68.51

На втором месте идёт Алиса Заикина с результатом 69,49 балла. Тройку после короткой программы замыкает Полина Мартыненко (68,51).

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Девушки. Короткая программа

1. Алёна Принёва (Москва) – 74,47.
2. Алиса Заикина (Москва) – 69,49.
3. Полина Мартыненко (Москва) – 68,51.
4. Мирослава Лезина (Московская область) – 67,71.
5. Дарья Лебедева (Москва) – 66,81.
6. Алёна Галкина (Санкт-Петербург) – 66,58.

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