Алёна Принёва лидирует после КП на третьем этапе Гран-при России среди юниоров в Москве

Фигуристка Алёна Принёва выиграла короткую программу на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Москве. За своё выступление спортсменка получила от судей 74,47 балла.

На втором месте идёт Алиса Заикина с результатом 69,49 балла. Тройку после короткой программы замыкает Полина Мартыненко (68,51).

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Девушки. Короткая программа

1. Алёна Принёва (Москва) – 74,47.

2. Алиса Заикина (Москва) – 69,49.

3. Полина Мартыненко (Москва) – 68,51.

4. Мирослава Лезина (Московская область) – 67,71.

5. Дарья Лебедева (Москва) – 66,81.

6. Алёна Галкина (Санкт-Петербург) – 66,58.