«К концу сезона книгу смогу про неё написать!» Трусова — об отношениях с Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как изменились её отношения с тренером Этери Тутберидзе после возобновления спортивной карьеры.

«Этери Георгиевна как была для меня сильным авторитетом, так и осталась. Просто больше [есть] о чём можем разговаривать. Ну, это и понятно, потому что в 13 лет я многого того, что она говорит, не поняла бы вообще. «Зачем мне эта информация»?

А сейчас… Я к концу сезона книгу смогу про неё написать! Что касается доверия, я всегда очень хорошо относилась ко всем, и не было такого, что как-то оно подорвано. Когда [была] Олимпиада, там в целом подорвано у меня всё было.

А за это время я и в шоу участвовала, ко мне все хорошо относились. И каток тоже, когда построился, все пригласили показывать. Этери Георгиевна сама ходила, показывала мне, что где. Поэтому кажется, что что-то прямо восстанавливать нам не пришлось. У нас это было, и в шоу у неё мы катались – ещё до того, как я замуж вышла и родила ребёнка. Хотя я не каталась у неё в группе. И мы пришли к тому, что мы вместе дальше идём в сезоны. Как бы вышли. И как по-старому, как раньше было – так и работали сразу», – сказала Игнатова в видео Первого канала.