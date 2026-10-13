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Софья Муравьёва выступит на этапе Гран-при России в Казани — источник

Софья Муравьёва выступит на этапе Гран-при России в Казани — источник
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Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва выступит на этапе Гран-при России в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Татарстана.

Весной 2026 года стало известно, что Софья Муравьёва обратилась с просьбой исключить её из состава национальной команды России. До этого в СМИ также появлялась информация о возможном переходе Муравьёвой в сборную Франции. Также сообщалось, что Муравьёва может начать выступать за сборную Грузии. Однако позже Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что не получала от федераций других стран запросов на переход фигуристки. Позже в СМИ появилась информация, что Муравьёва не рассматривает смену спортивного гражданства.

Соревнования в Казани пройдут с 18 по 19 октября. Ранее стало известно, что чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева также намерена принять участие в турнире.

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